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Матрена Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Матрена Трофимова
Пол
жен
Номер записи
2181
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мачеха Степана Федотова [1]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 852об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 193
01 | Степан Федотов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Матрена Трофимова: 45 / - | крестьянская вдова - мачеха Степана Федотова [1]
03 | Родион Федотов: 21 / 34 | крестьянин - брат Степана Федотова [1]
04 | Дарья Максимова: - / 28 | крестьянка - жена Родиона Федотова [3]
05 | Аксинья Федотова: 15 / - | крестьянка - сестра Степана Федотова [1]
06 | Петр Родионов: - / 8 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
07 | Федор Родионов: - / 4 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
08 | Иван Родионов: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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