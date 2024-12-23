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Безносова Варвара Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Безносова Варвара Иванова
Пол
жен
Номер записи
2173
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Безносова Ермила Семенова [5]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 852об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 192
01 | Безносов Семен Михайлов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Безносова Анна Маркова: 47 / - | крестьянка - жена Безносова Семена Михайлова [1]
03 | Безносов Иван Семенов: 38 / 51 | крестьянин - сын Безносова Семена Михайлова [1]
04 | Безносова Ирина Лаврентьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Безносова Ивана Семенова [3]
05 | Безносов Ермил Семенов: 24 / - | крестьянин - сын Безносова Семена Михайлова [1]
06 | Безносова Варвара Иванова: 28 / 41 | крестьянка - жена Безносова Ермила Семенова [5]
07 | Безносова Дарья Семенова: 9 / - | крестьянка - дочь Безносова Семена Михайлова [1]
08 | Безносова Марфа Семенова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Безносова Семена Михайлова [1]
09 | Безносов Яков Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Безносова Ивана Семенова [3]
10 | Безносов Яков Ермилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Безносова Ермила Семенова [5]
11 | Безносов Василий Ермилов: 2 / - | крестьянин - сын Безносова Ермила Семенова [5]
12 | Безносова Агафья Ермилова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Безносова Ермила Семенова [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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