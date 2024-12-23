Безносов Иван Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Безносов Иван Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2170
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 192
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Безносова Семена Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1744
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 852
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 192
01 | Безносов Семен Михайлов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Безносова Анна Маркова: 47 / - | крестьянка - жена Безносова Семена Михайлова [1]
03 | Безносов Иван Семенов: 38 / 51 | крестьянин - сын Безносова Семена Михайлова [1]
04 | Безносова Ирина Лаврентьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Безносова Ивана Семенова [3]
05 | Безносов Ермил Семенов: 24 / - | крестьянин - сын Безносова Семена Михайлова [1]
06 | Безносова Варвара Иванова: 28 / 41 | крестьянка - жена Безносова Ермила Семенова [5]
07 | Безносова Дарья Семенова: 9 / - | крестьянка - дочь Безносова Семена Михайлова [1]
08 | Безносова Марфа Семенова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Безносова Семена Михайлова [1]
09 | Безносов Яков Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Безносова Ивана Семенова [3]
10 | Безносов Яков Ермилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Безносова Ермила Семенова [5]
11 | Безносов Василий Ермилов: 2 / - | крестьянин - сын Безносова Ермила Семенова [5]
12 | Безносова Агафья Ермилова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Безносова Ермила Семенова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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