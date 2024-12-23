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Захаров Семен Сергеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Захаров Семен Сергеев
Пол
муж
Номер записи
2165
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
двоюродный брат Захарова Ивана Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 852
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 191
01 | Захаров Иван Семенов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Захарова Василиса Васильева: 27 / - | крестьянка - жена Захарова Ивана Семенова [1]
03 | Захарова Мавра Иванова: 12 / 25 | крестьянка - дочь Захаровой Василисы Никитиной [1]
04 | Захаров Семен Сергеев: 39 / 52 | крестьянин - двоюродный брат Захарова Ивана Семенова [1]
05 | Захарова Матрена Тихонова: 44 / - | крестьянка - жена Захарова Семена Сергеева [4]
06 | Захарова Татьяна Семенова: 12 / - | крестьянка - дочь Захарова Семена Сергеева [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. пропущен.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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