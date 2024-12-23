Захаров Иван Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Захаров Иван Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2162
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 191
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Год смерти
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 851об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 191
01 | Захаров Иван Семенов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Захарова Василиса Васильева: 27 / - | крестьянка - жена Захарова Ивана Семенова [1]
03 | Захарова Мавра Иванова: 12 / 25 | крестьянка - дочь Захаровой Василисы Никитиной [1]
04 | Захаров Семен Сергеев: 39 / 52 | крестьянин - двоюродный брат Захарова Ивана Семенова [1]
05 | Захарова Матрена Тихонова: 44 / - | крестьянка - жена Захарова Семена Сергеева [4]
06 | Захарова Татьяна Семенова: 12 / - | крестьянка - дочь Захарова Семена Сергеева [4]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1782 г.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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