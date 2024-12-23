Колосов Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Иван Федоров

Колосов Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосов Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
2158
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
190
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Колосова Федора Тихонова [4]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1777
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 851об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 190
01 | Колосов Тихон Алексеев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Колосов Алексей Тихонов: 31 / 44 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
03 | Колосова Прасковья Алексеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Колосова Алексея Тихонова [2]
04 | Колосов Федор Тихонов: 29 / 42 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
05 | Колосова Устинья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Колосова Федора Тихонова [4]
06 | Колосов Василий Тихонов: 22 / 35 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
07 | Колосова Авдотья Трофимова: 19 / - | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
08 | Колосова Марфа Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
09 | Колосов Иван Алексеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Колосова Алексея Тихонова [2]
10 | Колосова Матрена Миронова: - / 26 | крестьянка - жена Колосова Ивана Алексеева [9]
11 | Колосова Аксинья Алексеева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
12 | Колосова Ирина Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
13 | Колосов Иван Федоров: 5 / - | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
14 | Колосова Прасковья Федорова: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Федора Тихонова [4]
15 | Колосов Григорий Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
16 | Колосова Авдотья Васильева: 0 / - | крестьянка - дочь Колосова Василия Тихонова [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.