Колосова Марфа Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Колосова Марфа Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2153
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 190
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Колосова Василия Тихонова [6]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- взята в том же селе
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 851
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 190
01 | Колосов Тихон Алексеев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Колосов Алексей Тихонов: 31 / 44 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
03 | Колосова Прасковья Алексеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Колосова Алексея Тихонова [2]
04 | Колосов Федор Тихонов: 29 / 42 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
05 | Колосова Устинья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Колосова Федора Тихонова [4]
06 | Колосов Василий Тихонов: 22 / 35 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
07 | Колосова Авдотья Трофимова: 19 / - | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
08 | Колосова Марфа Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
09 | Колосов Иван Алексеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Колосова Алексея Тихонова [2]
10 | Колосова Матрена Миронова: - / 26 | крестьянка - жена Колосова Ивана Алексеева [9]
11 | Колосова Аксинья Алексеева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
12 | Колосова Ирина Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
13 | Колосов Иван Федоров: 5 / - | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
14 | Колосова Прасковья Федорова: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Федора Тихонова [4]
15 | Колосов Григорий Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
16 | Колосова Авдотья Васильева: 0 / - | крестьянка - дочь Колосова Василия Тихонова [6]
- Комментарий наборщика
- Возможно, дочь Клокова Василия Федорова (см. л.867об того же дела). Несоответствие по возрасту 4 года.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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