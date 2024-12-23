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Колосова Устинья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосова Устинья Васильева
Пол
жен
Номер записи
2150
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
190
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Колосова Федора Тихонова [4]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 851
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 190
01 | Колосов Тихон Алексеев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Колосов Алексей Тихонов: 31 / 44 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
03 | Колосова Прасковья Алексеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Колосова Алексея Тихонова [2]
04 | Колосов Федор Тихонов: 29 / 42 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
05 | Колосова Устинья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Колосова Федора Тихонова [4]
06 | Колосов Василий Тихонов: 22 / 35 | крестьянин - сын Колосова Тихона Алексеева [1]
07 | Колосова Авдотья Трофимова: 19 / - | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
08 | Колосова Марфа Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Колосова Василия Тихонова [6]
09 | Колосов Иван Алексеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Колосова Алексея Тихонова [2]
10 | Колосова Матрена Миронова: - / 26 | крестьянка - жена Колосова Ивана Алексеева [9]
11 | Колосова Аксинья Алексеева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
12 | Колосова Ирина Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Алексея Тихонова [2]
13 | Колосов Иван Федоров: 5 / - | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
14 | Колосова Прасковья Федорова: 2 / - | крестьянка - дочь Колосова Федора Тихонова [4]
15 | Колосов Григорий Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Колосова Федора Тихонова [4]
16 | Колосова Авдотья Васильева: 0 / - | крестьянка - дочь Колосова Василия Тихонова [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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