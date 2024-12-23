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Гусева Анна Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гусева Анна Иванова
Пол
жен
Номер записи
2140
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
189
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 850об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 189
01 | Гусев Никита Алексеев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Гусева Агафья Григорьева: 69 / - | крестьянская вдова - сноха Гусева Никиты Алексеева [1]
03 | Гусев Евдоким Яковлев: 38 / 51 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
04 | Гусева Анна Семенова: 34 / 47 | крестьянка - жена Гусева Евдокима Яковлева [3]
05 | Гусев Иван Яковлев: 38 / 51 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
06 | Гусева Прасковья Степанова: 31 / 44 | крестьянка - жена Гусева Ивана Яковлева [5]
07 | Гусев Трофим Яковлев: 27 / 40 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
08 | Гусева Василиса Дмитриева: 19 / 32 | крестьянка - жена Гусева Трофима Яковлева [7]
09 | Гусев Никита Евдокимов: 15 / - | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
10 | Гусев Семен Евдокимов: 2 / 15 | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
11 | Гусева Авдотья Евдокимова: 10 / - | крестьянка - дочь Гусева Евдокима Яковлева [3]
12 | Гусева Василиса Евдокимова: 7 / - | крестьянка - дочь Гусева Евдокима Яковлева [3]
13 | Гусев Ермолай Евдокимов: - / 7 | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
14 | Гусев Григорий Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Гусева Ивана Яковлева [5]
15 | Гусева Анна Иванова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
16 | Гусева Авдотья Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
17 | Гусева Прасковья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
18 | Гусев Иван Трофимов: - / 11 | крестьянин - сын Гусева Трофима Яковлева [7]
19 | Гусева Ирина Трофимова: - / 12 | крестьянка - дочь Гусева Трофима Яковлева [7]
20 | Гусева Агафья Трофимова: - / 8 | крестьянка - дочь Гусева Трофима Яковлева [7]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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