Гусева Прасковья Степанова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Гусева Прасковья Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2131
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 189
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Гусева Ивана Яковлева [5]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 850
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 189
01 | Гусев Никита Алексеев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Гусева Агафья Григорьева: 69 / - | крестьянская вдова - сноха Гусева Никиты Алексеева [1]
03 | Гусев Евдоким Яковлев: 38 / 51 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
04 | Гусева Анна Семенова: 34 / 47 | крестьянка - жена Гусева Евдокима Яковлева [3]
05 | Гусев Иван Яковлев: 38 / 51 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
06 | Гусева Прасковья Степанова: 31 / 44 | крестьянка - жена Гусева Ивана Яковлева [5]
07 | Гусев Трофим Яковлев: 27 / 40 | крестьянин - сын Гусевой Агафьи Григорьевой [2]
08 | Гусева Василиса Дмитриева: 19 / 32 | крестьянка - жена Гусева Трофима Яковлева [7]
09 | Гусев Никита Евдокимов: 15 / - | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
10 | Гусев Семен Евдокимов: 2 / 15 | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
11 | Гусева Авдотья Евдокимова: 10 / - | крестьянка - дочь Гусева Евдокима Яковлева [3]
12 | Гусева Василиса Евдокимова: 7 / - | крестьянка - дочь Гусева Евдокима Яковлева [3]
13 | Гусев Ермолай Евдокимов: - / 7 | крестьянин - сын Гусева Евдокима Яковлева [3]
14 | Гусев Григорий Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Гусева Ивана Яковлева [5]
15 | Гусева Анна Иванова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
16 | Гусева Авдотья Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
17 | Гусева Прасковья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Гусева Ивана Яковлева [5]
18 | Гусев Иван Трофимов: - / 11 | крестьянин - сын Гусева Трофима Яковлева [7]
19 | Гусева Ирина Трофимова: - / 12 | крестьянка - дочь Гусева Трофима Яковлева [7]
20 | Гусева Агафья Трофимова: - / 8 | крестьянка - дочь Гусева Трофима Яковлева [7]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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