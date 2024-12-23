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Ложешникова Ирина Герасимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ложешникова Ирина Герасимова
Пол
жен
Номер записи
2125
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
188
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Ложешниковой Марины Васильевой [2]
Возраст по прошлой РС
23
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 850
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 188
01 | Ложешникова Ирина Алексеева: 79 / - | крестьянская вдова - глава
02 | Ложешникова Марина Васильева: 49 / - | крестьянская вдова - невестка Ложешниковой Ирины Алексеевой [1]
03 | Ложешникова Ирина Герасимова: 23 / - | крестьянка - дочь Ложешниковой Марины Васильевой [2]
Комментарий наборщика
Дочь умершего Ложешникова Герасима Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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