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Ложешникова Марина Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ложешникова Марина Васильева
Пол
жен
Номер записи
2124
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
188
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
невестка Ложешниковой Ирины Алексеевой [1]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 849об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 188
01 | Ложешникова Ирина Алексеева: 79 / - | крестьянская вдова - глава
02 | Ложешникова Марина Васильева: 49 / - | крестьянская вдова - невестка Ложешниковой Ирины Алексеевой [1]
03 | Ложешникова Ирина Герасимова: 23 / - | крестьянка - дочь Ложешниковой Марины Васильевой [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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