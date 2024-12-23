Жукова Афимья Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Жукова Афимья Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2105
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 187
- Номер в семье/дворе
- 28
- Родственная связь
- жена Жукова Ивана Михайлова [27]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- взята в том же селе
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 849
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 187
01 | Жуков Анисим Артемьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Жукова Ульяна Иванова: 56 / - | крестьянская вдова - сноха Жукова Анисима Артемьева [1]
03 | Жукова Агафья Тимофеева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Жукова Анисима Артемьева [1]
04 | Жукова Татьяна Тимофеева: 51 / 64 | крестьянка - жена Жукова Анисима Артемьева [1]
05 | Жуков Михаил Григорьев: 30 / 43 | крестьянин - сын Жуковой Ульяны Ивановой [2]
06 | Жукова Агафья Федорова: 29 / - | крестьянка - жена Жукова Михаила Григорьева [5]
07 | Жуков Яков Григорьев: 22 / 35 | крестьянин - сын Жуковой Ульяны Ивановой [2]
08 | Жукова Мария Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Жукова Якова Григорьева [7]
09 | Жуков Афанасий Егоров: 36 / 49 | крестьянин - племянник Жукова Анисима Артемьева [1]
10 | Жукова Прасковья Максимова: 24 / - | крестьянка - жена Жукова Афанасия Егорова [9]
11 | Жукова Дарья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Жукова Афанасия Егорова [9]
12 | Жуков Лев Егоров: 27 / 40 | крестьянин - племянник Жукова Анисима Артемьева [1]
13 | Жукова Ирина Степанова: 24 / 37 | крестьянка - жена Жукова Льва Егорова [12]
14 | Жукова Марфа Егорова: 15 / - | крестьянка - племянница Жукова Афанасия Егорова [9]
15 | Жуков Степан Анисимов: 36 / 49 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
16 | Жукова Фекла Александрова: 34 / - | крестьянка - жена Жукова Степана Анисимова [15]
17 | Жуков Иван Анисимов: 22 / 35 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
18 | Жукова Авдотья Савельева: 23 / 36 | крестьянка - жена Жукова Ивана Анисимова [17]
19 | Жуков Егор Анисимов: 19 / 32 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
20 | Жукова Анастасия Андреева: 23 / 36 | крестьянка - жена Жукова Егора Анисимова [19]
21 | Жуков Александр Анисимов: 12 / - | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
22 | Жукова Мария Афанасьева: 2 / - | крестьянка - дочь Жукова Афанасия Егорова [9]
23 | Жуков Гаврила Львов: 4 / 17 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
24 | Жуков Андрей Львов: 3 / 16 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
25 | Жукова Матрена Львова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Жукова Льва Егорова [12]
26 | Жуков Яков Львов: - / 1 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
27 | Жуков Иван Михайлов: 10 / 23 | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
28 | Жукова Афимья Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Жукова Ивана Михайлова [27]
29 | Жуков Григорий Михайлов: 8 / - | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
30 | Жуков Алексей Михайлов: 2 / 15 | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
31 | Жукова Пелагея Михайлова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Жукова Михаила Григорьева [5]
32 | Жуков Иван Яковлев: 0 / - | крестьянин - сын Жукова Якова Григорьева [7]
33 | Жукова Прасковья Яковлева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
34 | Жукова Фекла Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
35 | Жукова Аксинья Яковлева: - / 1 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
36 | Жуков Петр Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
37 | Жукова Наталья Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Жукова Петра Степанова [36]
38 | Жуков Василий Степанов: 9 / 22 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
39 | Жукова Дарья Антонова: - / 23 | крестьянка - жена Жукова Василия Степанова [38]
40 | Жуков Андрей Степанов: 4 / 17 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
41 | Жукова Прасковья Степанова: 15 / - | крестьянка - дочь Жукова Степана Анисимова [15]
42 | Жуков Ефим Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Жукова Ивана Анисимова [17]
43 | Жуков Иван Егоров: - / 7 | крестьянин - сын Жукова Егора Анисимова [19]
44 | Жукова Наталья Егорова: - / 3 | крестьянка - дочь Жукова Егора Анисимова [19]
45 | Жуков Иван Петров: - / 4 | крестьянин - сын Жукова Петра Степанова [36]
- Комментарий наборщика
- В документе имеется две выданных в замужество Афимьи Яковлевых, обе 1767 года рождения. Достоверно установить, за кого они были выданы, невозможно.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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