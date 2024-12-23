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Жукова Мария Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Жукова Мария Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
2099
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
187
Номер в семье/дворе
22
Родственная связь
дочь Жукова Афанасия Егорова [9]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1780
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 848об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 187
01 | Жуков Анисим Артемьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Жукова Ульяна Иванова: 56 / - | крестьянская вдова - сноха Жукова Анисима Артемьева [1]
03 | Жукова Агафья Тимофеева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Жукова Анисима Артемьева [1]
04 | Жукова Татьяна Тимофеева: 51 / 64 | крестьянка - жена Жукова Анисима Артемьева [1]
05 | Жуков Михаил Григорьев: 30 / 43 | крестьянин - сын Жуковой Ульяны Ивановой [2]
06 | Жукова Агафья Федорова: 29 / - | крестьянка - жена Жукова Михаила Григорьева [5]
07 | Жуков Яков Григорьев: 22 / 35 | крестьянин - сын Жуковой Ульяны Ивановой [2]
08 | Жукова Мария Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Жукова Якова Григорьева [7]
09 | Жуков Афанасий Егоров: 36 / 49 | крестьянин - племянник Жукова Анисима Артемьева [1]
10 | Жукова Прасковья Максимова: 24 / - | крестьянка - жена Жукова Афанасия Егорова [9]
11 | Жукова Дарья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Жукова Афанасия Егорова [9]
12 | Жуков Лев Егоров: 27 / 40 | крестьянин - племянник Жукова Анисима Артемьева [1]
13 | Жукова Ирина Степанова: 24 / 37 | крестьянка - жена Жукова Льва Егорова [12]
14 | Жукова Марфа Егорова: 15 / - | крестьянка - племянница Жукова Афанасия Егорова [9]
15 | Жуков Степан Анисимов: 36 / 49 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
16 | Жукова Фекла Александрова: 34 / - | крестьянка - жена Жукова Степана Анисимова [15]
17 | Жуков Иван Анисимов: 22 / 35 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
18 | Жукова Авдотья Савельева: 23 / 36 | крестьянка - жена Жукова Ивана Анисимова [17]
19 | Жуков Егор Анисимов: 19 / 32 | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
20 | Жукова Анастасия Андреева: 23 / 36 | крестьянка - жена Жукова Егора Анисимова [19]
21 | Жуков Александр Анисимов: 12 / - | крестьянин - сын Жукова Анисима Артемьева [1]
22 | Жукова Мария Афанасьева: 2 / - | крестьянка - дочь Жукова Афанасия Егорова [9]
23 | Жуков Гаврила Львов: 4 / 17 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
24 | Жуков Андрей Львов: 3 / 16 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
25 | Жукова Матрена Львова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Жукова Льва Егорова [12]
26 | Жуков Яков Львов: - / 1 | крестьянин - сын Жукова Льва Егорова [12]
27 | Жуков Иван Михайлов: 10 / 23 | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
28 | Жукова Афимья Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Жукова Ивана Михайлова [27]
29 | Жуков Григорий Михайлов: 8 / - | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
30 | Жуков Алексей Михайлов: 2 / 15 | крестьянин - сын Жукова Михаила Григорьева [5]
31 | Жукова Пелагея Михайлова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Жукова Михаила Григорьева [5]
32 | Жуков Иван Яковлев: 0 / - | крестьянин - сын Жукова Якова Григорьева [7]
33 | Жукова Прасковья Яковлева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
34 | Жукова Фекла Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
35 | Жукова Аксинья Яковлева: - / 1 | крестьянка - дочь Жукова Якова Григорьева [7]
36 | Жуков Петр Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
37 | Жукова Наталья Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Жукова Петра Степанова [36]
38 | Жуков Василий Степанов: 9 / 22 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
39 | Жукова Дарья Антонова: - / 23 | крестьянка - жена Жукова Василия Степанова [38]
40 | Жуков Андрей Степанов: 4 / 17 | крестьянин - сын Жукова Степана Анисимова [15]
41 | Жукова Прасковья Степанова: 15 / - | крестьянка - дочь Жукова Степана Анисимова [15]
42 | Жуков Ефим Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Жукова Ивана Анисимова [17]
43 | Жуков Иван Егоров: - / 7 | крестьянин - сын Жукова Егора Анисимова [19]
44 | Жукова Наталья Егорова: - / 3 | крестьянка - дочь Жукова Егора Анисимова [19]
45 | Жуков Иван Петров: - / 4 | крестьянин - сын Жукова Петра Степанова [36]
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