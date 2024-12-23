Беднякова Прасковья Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Беднякова Прасковья Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2068
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 186
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Беднякова Ильи Константинова [5]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 847
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 186
01 | Бедняков Зот Константинов: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Беднякова Авдотья Андреева: 35 / - | крестьянка - жена Беднякова Зота Константинова [1]
03 | Бедняков Петр Константинов: 44 / 57 | крестьянин - брат Беднякова Зота Константинова [1]
04 | Беднякова Авдотья Никифорова: 43 / - | крестьянка - жена Беднякова Петра Константинова [3]
05 | Бедняков Илья Константинов: 41 / 54 | крестьянин - брат Беднякова Зота Константинова [1]
06 | Беднякова Ирина Егорова: 41 / - | крестьянка - жена Беднякова Ильи Константинова [5]
07 | Беднякова Прасковья Максимова: - / 33 | крестьянка - жена Беднякова Ильи Константинова [5]
08 | Бедняков Петр Зотов: 23 / - | крестьянин - сын Беднякова Зота Константинова [1]
09 | Беднякова Авдотья Прокофьева: 23 / - | крестьянка - жена Беднякова Петра Зотова [8]
10 | Бедняков Александр Зотов: 17 / - | крестьянин - сын Беднякова Зота Константинова [1]
11 | Бедняков Савелий Петров: 5 / - | крестьянин - сын Беднякова Петра Зотова [8]
12 | Беднякова Прасковья Петрова: 6 / - | крестьянка - дочь Беднякова Петра Зотова [8]
13 | Бедняков Еким Ильин: 20 / - | крестьянин - сын Беднякова Ильи Константинова [5]
14 | Беднякова Афимья Ильина: 19 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ильи Константинова [5]
15 | Беднякова Дарья Ильина: 9 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ильи Константинова [5]
16 | Бедняков Матвей Ильин: - / 12 | крестьянин - сын Беднякова Ильи Константинова [5]
- Комментарий наборщика
- Возможно, дочь Максима Федорова (см. л.779 того же дела). Несоответствие по возрасту 3 года.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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