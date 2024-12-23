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Бедняков Зот Константинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бедняков Зот Константинов
Пол
муж
Номер записи
2062
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
51
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 847
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 186
01 | Бедняков Зот Константинов: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Беднякова Авдотья Андреева: 35 / - | крестьянка - жена Беднякова Зота Константинова [1]
03 | Бедняков Петр Константинов: 44 / 57 | крестьянин - брат Беднякова Зота Константинова [1]
04 | Беднякова Авдотья Никифорова: 43 / - | крестьянка - жена Беднякова Петра Константинова [3]
05 | Бедняков Илья Константинов: 41 / 54 | крестьянин - брат Беднякова Зота Константинова [1]
06 | Беднякова Ирина Егорова: 41 / - | крестьянка - жена Беднякова Ильи Константинова [5]
07 | Беднякова Прасковья Максимова: - / 33 | крестьянка - жена Беднякова Ильи Константинова [5]
08 | Бедняков Петр Зотов: 23 / - | крестьянин - сын Беднякова Зота Константинова [1]
09 | Беднякова Авдотья Прокофьева: 23 / - | крестьянка - жена Беднякова Петра Зотова [8]
10 | Бедняков Александр Зотов: 17 / - | крестьянин - сын Беднякова Зота Константинова [1]
11 | Бедняков Савелий Петров: 5 / - | крестьянин - сын Беднякова Петра Зотова [8]
12 | Беднякова Прасковья Петрова: 6 / - | крестьянка - дочь Беднякова Петра Зотова [8]
13 | Бедняков Еким Ильин: 20 / - | крестьянин - сын Беднякова Ильи Константинова [5]
14 | Беднякова Афимья Ильина: 19 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ильи Константинова [5]
15 | Беднякова Дарья Ильина: 9 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ильи Константинова [5]
16 | Бедняков Матвей Ильин: - / 12 | крестьянин - сын Беднякова Ильи Константинова [5]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1782 г.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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