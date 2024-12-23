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Беднякова Агафья Маркова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Беднякова Агафья Маркова
Пол
жен
Номер записи
2061
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
185
Номер в семье/дворе
28
Родственная связь
дочь Беднякова Марка Иванова [9]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 846об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 185
01 | Бедняков Алексей Иванов: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Беднякова Авдотья Кириллова: 22 / 35 | крестьянка - жена Беднякова Алексея Иванова [1]
03 | Бедняков Фаддей Иванов: 38 / 51 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
04 | Беднякова Агафья Васильева: 41 / 54 | крестьянка - жена Беднякова Фаддея Иванова [3]
05 | Бедняков Андреян Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
06 | Беднякова Пелагея Андреева: 33 / 46 | крестьянка - жена Беднякова Андреяна Иванова [5]
07 | Бедняков Иван Иванов: 31 / 44 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
08 | Беднякова Домна Калентьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Беднякова Ивана Иванова [7]
09 | Бедняков Марк Иванов: 28 / 41 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
10 | Беднякова Агафья Яковлева: 32 / 45 | крестьянка - жена Беднякова Марка Иванова [9]
11 | Бедняков Павел Алексеев: 16 / 29 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
12 | Беднякова Степанида Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Беднякова Павла Алексеева [11]
13 | Беднякова Анна Алексеева: 13 / - | крестьянка - дочь Беднякова Алексея Иванова [1]
14 | Бедняков Александр Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
15 | Бедняков Иван Алексеев: - / 0 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
16 | Беднякова Анна Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Беднякова Алексея Иванова [1]
17 | Бедняков Михаил Фаддеев: 17 / - | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
18 | Бедняков Петр Фаддеев: 8 / 21 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
19 | Беднякова Прасковья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Беднякова Петра Фаддеева [18]
20 | Бедняков Илья Фаддеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
21 | Бедняков Никита Фаддеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
22 | Беднякова Василиса Фаддеева: 13 / - | крестьянка - дочь Беднякова Фаддея Иванова [3]
23 | Беднякова Лукерья Фаддеева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Беднякова Фаддея Иванова [3]
24 | Бедняков Петр Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Беднякова Ивана Иванова [7]
25 | Бедняков Иван Иванов: 1 / 14 | крестьянин - сын Беднякова Ивана Иванова [7]
26 | Беднякова Фекла Иванова: 10 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ивана Иванова [7]
27 | Беднякова Матрена Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Беднякова Ивана Иванова [7]
28 | Беднякова Агафья Маркова: - / 10 | крестьянка - дочь Беднякова Марка Иванова [9]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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