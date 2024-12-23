Бедняков Михаил Фаддеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бедняков Михаил Фаддеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2050
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 185
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 846
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 185
01 | Бедняков Алексей Иванов: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Беднякова Авдотья Кириллова: 22 / 35 | крестьянка - жена Беднякова Алексея Иванова [1]
03 | Бедняков Фаддей Иванов: 38 / 51 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
04 | Беднякова Агафья Васильева: 41 / 54 | крестьянка - жена Беднякова Фаддея Иванова [3]
05 | Бедняков Андреян Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
06 | Беднякова Пелагея Андреева: 33 / 46 | крестьянка - жена Беднякова Андреяна Иванова [5]
07 | Бедняков Иван Иванов: 31 / 44 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
08 | Беднякова Домна Калентьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Беднякова Ивана Иванова [7]
09 | Бедняков Марк Иванов: 28 / 41 | крестьянин - брат Беднякова Алексея Иванова [1]
10 | Беднякова Агафья Яковлева: 32 / 45 | крестьянка - жена Беднякова Марка Иванова [9]
11 | Бедняков Павел Алексеев: 16 / 29 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
12 | Беднякова Степанида Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Беднякова Павла Алексеева [11]
13 | Беднякова Анна Алексеева: 13 / - | крестьянка - дочь Беднякова Алексея Иванова [1]
14 | Бедняков Александр Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
15 | Бедняков Иван Алексеев: - / 0 | крестьянин - сын Беднякова Алексея Иванова [1]
16 | Беднякова Анна Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Беднякова Алексея Иванова [1]
17 | Бедняков Михаил Фаддеев: 17 / - | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
18 | Бедняков Петр Фаддеев: 8 / 21 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
19 | Беднякова Прасковья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Беднякова Петра Фаддеева [18]
20 | Бедняков Илья Фаддеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
21 | Бедняков Никита Фаддеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Беднякова Фаддея Иванова [3]
22 | Беднякова Василиса Фаддеева: 13 / - | крестьянка - дочь Беднякова Фаддея Иванова [3]
23 | Беднякова Лукерья Фаддеева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Беднякова Фаддея Иванова [3]
24 | Бедняков Петр Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Беднякова Ивана Иванова [7]
25 | Бедняков Иван Иванов: 1 / 14 | крестьянин - сын Беднякова Ивана Иванова [7]
26 | Беднякова Фекла Иванова: 10 / - | крестьянка - дочь Беднякова Ивана Иванова [7]
27 | Беднякова Матрена Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Беднякова Ивана Иванова [7]
28 | Беднякова Агафья Маркова: - / 10 | крестьянка - дочь Беднякова Марка Иванова [9]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.