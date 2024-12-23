Беднякова Варвара Семенова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Беднякова Варвара Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2033
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 184
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- племянница Беднякова Андрея Кузьмина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 845об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 184
01 | Бедняков Андрей Кузьмин: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Бедняков Николай Андреев: 25 / 38 | крестьянин - сын Беднякова Андрея Кузьмина [1]
03 | Беднякова Василиса Савельева: 20 / 33 | крестьянка - жена Беднякова Николая Андреева [2]
04 | Бедняков Герасим Андреев: 23 / 36 | крестьянин - сын Беднякова Андрея Кузьмина [1]
05 | Беднякова Авдотья Андреева: 23 / 36 | крестьянка - жена Беднякова Герасима Андреева [4]
06 | Беднякова Анисья Андреева: 29 / 42 | крестьянка - дочь Беднякова Андрея Кузьмина [1]
07 | Бедняков Иван Николаев: 0 / 13 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
08 | Беднякова Прасковья Николаева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Беднякова Николая Андреева [2]
09 | Бедняков Данила Николаев: - / 9 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
10 | Бедняков Кузьма Николаев: - / 5 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
11 | Беднякова Ирина Николаева: - / 3 | крестьянка - дочь Беднякова Николая Андреева [2]
12 | Бедняков Григорий Семенов: 21 / 34 | крестьянин - племянник Беднякова Андрея Кузьмина [1]
13 | Беднякова Варвара Семенова: 31 / - | крестьянка - племянница Беднякова Андрея Кузьмина [1]
- Комментарий наборщика
- Дочь Беднякова Семена Кузьмина. В документе отчество Кузьмина записано ошибочно: дополнительно см. РС 1762 г. (РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.288об-489).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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