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Беднякова Прасковья Николаева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Беднякова Прасковья Николаева
Пол
жен
Номер записи
2028
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Беднякова Николая Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 845об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 184
01 | Бедняков Андрей Кузьмин: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Бедняков Николай Андреев: 25 / 38 | крестьянин - сын Беднякова Андрея Кузьмина [1]
03 | Беднякова Василиса Савельева: 20 / 33 | крестьянка - жена Беднякова Николая Андреева [2]
04 | Бедняков Герасим Андреев: 23 / 36 | крестьянин - сын Беднякова Андрея Кузьмина [1]
05 | Беднякова Авдотья Андреева: 23 / 36 | крестьянка - жена Беднякова Герасима Андреева [4]
06 | Беднякова Анисья Андреева: 29 / 42 | крестьянка - дочь Беднякова Андрея Кузьмина [1]
07 | Бедняков Иван Николаев: 0 / 13 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
08 | Беднякова Прасковья Николаева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Беднякова Николая Андреева [2]
09 | Бедняков Данила Николаев: - / 9 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
10 | Бедняков Кузьма Николаев: - / 5 | крестьянин - сын Беднякова Николая Андреева [2]
11 | Беднякова Ирина Николаева: - / 3 | крестьянка - дочь Беднякова Николая Андреева [2]
12 | Бедняков Григорий Семенов: 21 / 34 | крестьянин - племянник Беднякова Андрея Кузьмина [1]
13 | Беднякова Варвара Семенова: 31 / - | крестьянка - племянница Беднякова Андрея Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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