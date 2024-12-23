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Спицына Наталья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицына Наталья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2020
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Спицына Ивана Федорова [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 845
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 183
01 | Спицын Федор Андреев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Спицына Матрена Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Спицына Федора Андреева [1]
03 | Спицын Иван Федоров: 20 / 33 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
04 | Спицына Екатерина Иванова: 19 / 32 | крестьянка - жена Спицына Ивана Федорова [3]
05 | Спицын Федор Федоров: 9 / 28 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
06 | Спицына Авдотья Данилова: - / 21 | крестьянка - жена Спицына Федора Федорова [5]
07 | Спицын Савелий Федоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
08 | Спицына Татьяна Федорова: 13 / - | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
09 | Спицына Наталья Федорова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
10 | Спицына Наталья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Спицына Ивана Федорова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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