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Спицына Матрена Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицына Матрена Иванова
Пол
жен
Номер записи
2012
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Спицына Федора Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 844об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 183
01 | Спицын Федор Андреев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Спицына Матрена Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Спицына Федора Андреева [1]
03 | Спицын Иван Федоров: 20 / 33 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
04 | Спицына Екатерина Иванова: 19 / 32 | крестьянка - жена Спицына Ивана Федорова [3]
05 | Спицын Федор Федоров: 9 / 28 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
06 | Спицына Авдотья Данилова: - / 21 | крестьянка - жена Спицына Федора Федорова [5]
07 | Спицын Савелий Федоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
08 | Спицына Татьяна Федорова: 13 / - | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
09 | Спицына Наталья Федорова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
10 | Спицына Наталья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Спицына Ивана Федорова [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1762 г. имя Марфа Иванова (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.488), в ревизии 1782 г. имя Мавра Иванова (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1560).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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