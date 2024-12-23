Спицына Матрена Иванова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спицына Матрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2012
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 183
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Спицына Федора Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 844об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 183
01 | Спицын Федор Андреев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Спицына Матрена Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Спицына Федора Андреева [1]
03 | Спицын Иван Федоров: 20 / 33 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
04 | Спицына Екатерина Иванова: 19 / 32 | крестьянка - жена Спицына Ивана Федорова [3]
05 | Спицын Федор Федоров: 9 / 28 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
06 | Спицына Авдотья Данилова: - / 21 | крестьянка - жена Спицына Федора Федорова [5]
07 | Спицын Савелий Федоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Спицына Федора Андреева [1]
08 | Спицына Татьяна Федорова: 13 / - | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
09 | Спицына Наталья Федорова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Спицына Федора Андреева [1]
10 | Спицына Наталья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Спицына Ивана Федорова [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1762 г. имя Марфа Иванова (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.488), в ревизии 1782 г. имя Мавра Иванова (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1560).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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