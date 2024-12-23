Спицын Андрей Дмитриев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спицын Андрей Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2010
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 182
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 844об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 182
01 | Спицын Данила Андреев: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Спицын Дмитрий Данилов: 34 / 47 | крестьянин - сын Спицына Данилы Андреева [1]
03 | Спицына Степанида Никифорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Спицына Дмитрия Данилова [2]
04 | Спицын Иван Дмитриев: 16 / 29 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
05 | Спицына Степанида Семенова: - / 30 | крестьянка - жена Спицына Ивана Дмитриева [4]
06 | Спицын Григорий Дмитриев: 5 / 18 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
07 | Спицына Екатерина Фролова: - / 17 | крестьянка - жена Спицына Григория Дмитриева [6]
08 | Спицына Авдотья Дмитриева: 14 / - | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
09 | Спицына Авдотья Дмитриева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
10 | Спицына Феодосия Дмитриева: 8 / - | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
11 | Спицына Анна Дмитриева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
12 | Спицына Ирина Данилова: 26 / 39 | крестьянка - дочь Спицына Данилы Андреева [1]
13 | Спицын Андрей Дмитриев: - / 12 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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