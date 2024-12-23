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Спицына Екатерина Фролова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицына Екатерина Фролова
Пол
жен
Номер записи
2004
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
182
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Спицына Григория Дмитриева [6]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
взята в том же селе
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 844
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 182
01 | Спицын Данила Андреев: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Спицын Дмитрий Данилов: 34 / 47 | крестьянин - сын Спицына Данилы Андреева [1]
03 | Спицына Степанида Никифорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Спицына Дмитрия Данилова [2]
04 | Спицын Иван Дмитриев: 16 / 29 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
05 | Спицына Степанида Семенова: - / 30 | крестьянка - жена Спицына Ивана Дмитриева [4]
06 | Спицын Григорий Дмитриев: 5 / 18 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
07 | Спицына Екатерина Фролова: - / 17 | крестьянка - жена Спицына Григория Дмитриева [6]
08 | Спицына Авдотья Дмитриева: 14 / - | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
09 | Спицына Авдотья Дмитриева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
10 | Спицына Феодосия Дмитриева: 8 / - | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
11 | Спицына Анна Дмитриева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Спицына Дмитрия Данилова [2]
12 | Спицына Ирина Данилова: 26 / 39 | крестьянка - дочь Спицына Данилы Андреева [1]
13 | Спицын Андрей Дмитриев: - / 12 | крестьянин - сын Спицына Дмитрия Данилова [2]
Комментарий наборщика
Дочь Тупикова Фрола Логинова (см. л.790об того же дела).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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