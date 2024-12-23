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Спицына Марфа Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицына Марфа Никитина
Пол
жен
Номер записи
1997
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Спицына Никиты Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Спицын Семен Иванов: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Спицына Прасковья Силантьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Спицына Семена Иванова [1]
03 | Спицын Никита Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Спицына Семена Иванова [1]
04 | Спицына Феодосия Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Спицына Никиты Иванова [3]
05 | Спицын Еким Семенов: 12 / - | крестьянин - сын Спицына Семена Иванова [1]
06 | Спицына Ненила Семенова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Спицына Семена Иванова [1]
07 | Спицына Прасковья Никитина: 5 / 18 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
08 | Спицына Марфа Никитина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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