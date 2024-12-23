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Спицын Еким Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицын Еким Семенов
Пол
муж
Номер записи
1994
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Спицына Семена Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Спицын Семен Иванов: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Спицына Прасковья Силантьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Спицына Семена Иванова [1]
03 | Спицын Никита Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Спицына Семена Иванова [1]
04 | Спицына Феодосия Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Спицына Никиты Иванова [3]
05 | Спицын Еким Семенов: 12 / - | крестьянин - сын Спицына Семена Иванова [1]
06 | Спицына Ненила Семенова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Спицына Семена Иванова [1]
07 | Спицына Прасковья Никитина: 5 / 18 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
08 | Спицына Марфа Никитина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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