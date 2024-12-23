Спицына Прасковья Силантьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спицына Прасковья Силантьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1991
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 181
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Спицына Семена Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1743
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Спицын Семен Иванов: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Спицына Прасковья Силантьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Спицына Семена Иванова [1]
03 | Спицын Никита Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Спицына Семена Иванова [1]
04 | Спицына Феодосия Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Спицына Никиты Иванова [3]
05 | Спицын Еким Семенов: 12 / - | крестьянин - сын Спицына Семена Иванова [1]
06 | Спицына Ненила Семенова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Спицына Семена Иванова [1]
07 | Спицына Прасковья Никитина: 5 / 18 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
08 | Спицына Марфа Никитина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Спицына Никиты Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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