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Спицын Василий Савельев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицын Василий Савельев
Пол
муж
Номер записи
1988
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
180
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
приемный сын Спицына Никифора Степанова [4]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 180
01 | Спицын Степан Григорьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Спицына Ненила Федорова: 61 / - | крестьянка - жена Спицына Степана Григорьева [1]
03 | Спицын Дементий Григорьев: 44 / 57 | крестьянин - брат Спицына Степана Григорьева [1]
04 | Спицын Никифор Степанов: 38 / - | крестьянин - сын Спицына Степана Григорьева [1]
05 | Спицына Ирина Андреева: 29 / - | крестьянка - жена Спицына Никифора Степанова [4]
06 | Спицын Василий Савельев: 10 / - | крестьянин - приемный сын Спицына Никифора Степанова [4]
07 | Спицына Прасковья Никифорова: 2 / - | крестьянка - дочь Спицына Никифора Степанова [4]
Комментарий наборщика
Отчество в ревизии не указано. Приведено согласно РС 1782 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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