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Спицына Ирина Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спицына Ирина Андреева
Пол
жен
Номер записи
1987
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
180
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Спицына Никифора Степанова [4]
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1753
Год смерти
1792
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 180
01 | Спицын Степан Григорьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Спицына Ненила Федорова: 61 / - | крестьянка - жена Спицына Степана Григорьева [1]
03 | Спицын Дементий Григорьев: 44 / 57 | крестьянин - брат Спицына Степана Григорьева [1]
04 | Спицын Никифор Степанов: 38 / - | крестьянин - сын Спицына Степана Григорьева [1]
05 | Спицына Ирина Андреева: 29 / - | крестьянка - жена Спицына Никифора Степанова [4]
06 | Спицын Василий Савельев: 10 / - | крестьянин - приемный сын Спицына Никифора Степанова [4]
07 | Спицына Прасковья Никифорова: 2 / - | крестьянка - дочь Спицына Никифора Степанова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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