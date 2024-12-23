Спицына Ненила Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спицына Ненила Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1984
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 180
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Спицына Степана Григорьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 61
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1721
- Год смерти
- 1787
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 843
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 180
01 | Спицын Степан Григорьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Спицына Ненила Федорова: 61 / - | крестьянка - жена Спицына Степана Григорьева [1]
03 | Спицын Дементий Григорьев: 44 / 57 | крестьянин - брат Спицына Степана Григорьева [1]
04 | Спицын Никифор Степанов: 38 / - | крестьянин - сын Спицына Степана Григорьева [1]
05 | Спицына Ирина Андреева: 29 / - | крестьянка - жена Спицына Никифора Степанова [4]
06 | Спицын Василий Савельев: 10 / - | крестьянин - приемный сын Спицына Никифора Степанова [4]
07 | Спицына Прасковья Никифорова: 2 / - | крестьянка - дочь Спицына Никифора Степанова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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