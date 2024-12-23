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Алферова Феодосия Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Алферова Феодосия Васильева
Пол
жен
Номер записи
1970
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Алферова Матвея Андреева [8]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 178
01 | Алферов Василий Петров: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Алферов Андрей Васильев: 30 / - | крестьянин - сын Алферова Василия Петрова [1]
03 | Алферова Наталья Петрова: 29 / 42 | крестьянка - жена Алферова Андрея Васильева [2]
04 | Алферов Григорий Васильев: 28 / 41 | крестьянин - сын Алферова Василия Петрова [1]
05 | Алферова Авдотья Устимова: 31 / 44 | крестьянка - жена Алферова Григория Васильева [4]
06 | Алферов Иван Яковлев: 34 / 47 | крестьянин - племянник Алферова Василия Петрова [1]
07 | Алферова Анастасия Петрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Алферова Ивана Яковлева [6]
08 | Алферов Матвей Андреев: 7 / 20 | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
09 | Алферова Феодосия Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Алферова Матвея Андреева [8]
10 | Алферов Никита Андреев: 4 / 17 | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
11 | Алферов Захар Андреев: 0 / - | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
12 | Алферова Наталья Андреева: 12 / - | крестьянка - дочь Алферова Андрея Васильева [2]
13 | Алферова Ирина Андреева: 10 / - | крестьянка - дочь Алферова Андрея Васильева [2]
14 | Алферов Яков Григорьев: 4 / 17 | крестьянин - сын Алферова Григория Васильева [4]
15 | Алферова Елена Григорьева: 11 / - | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
16 | Алферова Анна Григорьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
17 | Алферова Прасковья Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
18 | Алферов Евдоким Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Алферова Ивана Яковлева [6]
19 | Алферова Варвара Иванова: 14 / - | крестьянка - дочь Алферова Ивана Яковлева [6]
20 | Алферова Агафья Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Алферова Ивана Яковлева [6]
Комментарий наборщика
Дочь Тупикова Василия Логинова (см. л.791 этого же документа).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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