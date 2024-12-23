Алферов Григорий Васильев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Алферов Григорий Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1965
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 178
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Алферова Василия Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 178
01 | Алферов Василий Петров: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Алферов Андрей Васильев: 30 / - | крестьянин - сын Алферова Василия Петрова [1]
03 | Алферова Наталья Петрова: 29 / 42 | крестьянка - жена Алферова Андрея Васильева [2]
04 | Алферов Григорий Васильев: 28 / 41 | крестьянин - сын Алферова Василия Петрова [1]
05 | Алферова Авдотья Устимова: 31 / 44 | крестьянка - жена Алферова Григория Васильева [4]
06 | Алферов Иван Яковлев: 34 / 47 | крестьянин - племянник Алферова Василия Петрова [1]
07 | Алферова Анастасия Петрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Алферова Ивана Яковлева [6]
08 | Алферов Матвей Андреев: 7 / 20 | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
09 | Алферова Феодосия Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Алферова Матвея Андреева [8]
10 | Алферов Никита Андреев: 4 / 17 | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
11 | Алферов Захар Андреев: 0 / - | крестьянин - сын Алферова Андрея Васильева [2]
12 | Алферова Наталья Андреева: 12 / - | крестьянка - дочь Алферова Андрея Васильева [2]
13 | Алферова Ирина Андреева: 10 / - | крестьянка - дочь Алферова Андрея Васильева [2]
14 | Алферов Яков Григорьев: 4 / 17 | крестьянин - сын Алферова Григория Васильева [4]
15 | Алферова Елена Григорьева: 11 / - | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
16 | Алферова Анна Григорьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
17 | Алферова Прасковья Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Алферова Григория Васильева [4]
18 | Алферов Евдоким Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Алферова Ивана Яковлева [6]
19 | Алферова Варвара Иванова: 14 / - | крестьянка - дочь Алферова Ивана Яковлева [6]
20 | Алферова Агафья Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Алферова Ивана Яковлева [6]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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