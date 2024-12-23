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Татьяна Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Татьяна Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
1961
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Гаврилы Евсеева [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 177
01 | Гаврила Евсеев: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Екатерина Савельева: 67 / - | крестьянка - жена Гаврилы Евсеева [1]
03 | Данила Гаврилов: 34 / 47 | крестьянин - сын Гаврилы Евсеева [1]
04 | Татьяна Гаврилова: 15 / - | крестьянка - дочь Гаврилы Евсеева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. указана как дочь Данилы Гаврилова (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1556об).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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