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Гаврила Евсеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гаврила Евсеев
Пол
муж
Номер записи
1958
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
63
Причина выбытия
умер
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1719
Год смерти
1794
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 177
01 | Гаврила Евсеев: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Екатерина Савельева: 67 / - | крестьянка - жена Гаврилы Евсеева [1]
03 | Данила Гаврилов: 34 / 47 | крестьянин - сын Гаврилы Евсеева [1]
04 | Татьяна Гаврилова: 15 / - | крестьянка - дочь Гаврилы Евсеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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