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Анастасия Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Анастасия Никитина
Пол
жен
Номер записи
1957
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Никиты Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
10
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 176
01 | Василий Евсеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Никита Васильев: 30 / 43 | крестьянин - сын Василия Евсеева [1]
03 | Ирина Никитина: 25 / 38 | крестьянка - жена Никиты Васильева [2]
04 | Анастасия Никитина: 10 / - | крестьянка - дочь Никиты Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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