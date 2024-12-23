Ирина Никитина
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ирина Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1956
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 176
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Никиты Васильева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 176
01 | Василий Евсеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Никита Васильев: 30 / 43 | крестьянин - сын Василия Евсеева [1]
03 | Ирина Никитина: 25 / 38 | крестьянка - жена Никиты Васильева [2]
04 | Анастасия Никитина: 10 / - | крестьянка - дочь Никиты Васильева [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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