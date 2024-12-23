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Никита Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Никита Васильев
Пол
муж
Номер записи
1955
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Василия Евсеева [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 842
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 176
01 | Василий Евсеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Никита Васильев: 30 / 43 | крестьянин - сын Василия Евсеева [1]
03 | Ирина Никитина: 25 / 38 | крестьянка - жена Никиты Васильева [2]
04 | Анастасия Никитина: 10 / - | крестьянка - дочь Никиты Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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