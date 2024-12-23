Клоков Матвей Сергеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Клоков Матвей Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1943
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 175
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Клокова Сергея Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 841
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 175
01 | Клоков Сергей Васильев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Клокова Авдотья Дмитриева: 41 / 54 | крестьянка - жена Клокова Сергея Васильева [1]
03 | Клоков Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - брат Клокова Сергея Васильева [1]
04 | Клокова Аксинья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Клокова Тимофея Васильева [3]
05 | Клоков Никифор Сергеев: 18 / - | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
06 | Клокова Марфа Петрова: 18 / - | крестьянка - жена Клокова Никифора Сергеева [5]
07 | Клоков Иван Сергеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
08 | Клокова Прасковья Гаврилова: - / 28 | крестьянка - жена Клокова Ивана Сергеева [7]
09 | Клоков Матвей Сергеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
10 | Клокова Фекла Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Клокова Матвея Сергеева [9]
11 | Клокова Матрена Сергеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Клокова Сергея Васильева [1]
12 | Клокова Акулина Сергеева: - / 10 | крестьянка - дочь Клокова Сергея Васильева [1]
13 | Клоков Афанасий Тимофеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
14 | Клокова Авдотья Ильина: - / 24 | крестьянка - жена Клокова Афанасия Тимофеева [13]
15 | Клоков Кондратий Тимофеев: 14 / 27 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
16 | Клоков Яков Тимофеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
17 | Клокова Матрена Тимофеева: 16 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
18 | Клокова Фекла Тимофеева: 10 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
19 | Клокова Федора Тимофеева: 6 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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