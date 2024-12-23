Клоков Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлоков Иван Сергеев

Клоков Иван Сергеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клоков Иван Сергеев
Пол
муж
Номер записи
1941
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Клокова Сергея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 841
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 175
01 | Клоков Сергей Васильев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Клокова Авдотья Дмитриева: 41 / 54 | крестьянка - жена Клокова Сергея Васильева [1]
03 | Клоков Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - брат Клокова Сергея Васильева [1]
04 | Клокова Аксинья Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Клокова Тимофея Васильева [3]
05 | Клоков Никифор Сергеев: 18 / - | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
06 | Клокова Марфа Петрова: 18 / - | крестьянка - жена Клокова Никифора Сергеева [5]
07 | Клоков Иван Сергеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
08 | Клокова Прасковья Гаврилова: - / 28 | крестьянка - жена Клокова Ивана Сергеева [7]
09 | Клоков Матвей Сергеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Клокова Сергея Васильева [1]
10 | Клокова Фекла Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Клокова Матвея Сергеева [9]
11 | Клокова Матрена Сергеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Клокова Сергея Васильева [1]
12 | Клокова Акулина Сергеева: - / 10 | крестьянка - дочь Клокова Сергея Васильева [1]
13 | Клоков Афанасий Тимофеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
14 | Клокова Авдотья Ильина: - / 24 | крестьянка - жена Клокова Афанасия Тимофеева [13]
15 | Клоков Кондратий Тимофеев: 14 / 27 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
16 | Клоков Яков Тимофеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Клокова Тимофея Васильева [3]
17 | Клокова Матрена Тимофеева: 16 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
18 | Клокова Фекла Тимофеева: 10 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
19 | Клокова Федора Тимофеева: 6 / - | крестьянка - дочь Клокова Тимофея Васильева [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.