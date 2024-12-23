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Тежелов Николай Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Тежелов Николай Иванов
Пол
муж
Номер записи
1933
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 840об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 174
01 | Тежелов Иван Михайлов: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Тежелова Ирина Иванова: 29 / 42 | крестьянка - жена Тежелова Ивана Михайлова [1]
03 | Тежелов Иван Иванов: 7 / - | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
04 | Тежелов Василий Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
05 | Тежелова Дарья Иванова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
06 | Тежелова Агафья Иванова: 2 / - | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
07 | Тежелов Николай Иванов: - / 12 | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
08 | Тежелова Степанида Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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