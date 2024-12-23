Тежелов Василий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Тежелов Василий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1930
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 174
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 840об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 174
01 | Тежелов Иван Михайлов: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Тежелова Ирина Иванова: 29 / 42 | крестьянка - жена Тежелова Ивана Михайлова [1]
03 | Тежелов Иван Иванов: 7 / - | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
04 | Тежелов Василий Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
05 | Тежелова Дарья Иванова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
06 | Тежелова Агафья Иванова: 2 / - | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
07 | Тежелов Николай Иванов: - / 12 | крестьянин - сын Тежелова Ивана Михайлова [1]
08 | Тежелова Степанида Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Тежелова Ивана Михайлова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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