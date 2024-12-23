Бормотова Агафья Кузьмина
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бормотова Агафья Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1914
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 173
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Бормотова Прокофия Борисова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 173
01 | Бормотов Прокофий Борисов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Агафья Кузьмина: 45 / - | крестьянка - жена Бормотова Прокофия Борисова [1]
03 | Бормотов Калина Борисов: 46 / 59 | крестьянин - брат Бормотова Прокофия Борисова [1]
04 | Бормотова Матрена Кузьмина: 43 / 56 | крестьянка - жена Бормотова Калины Борисова [3]
05 | Бормотов Михаил Андреев: 38 / - | крестьянин - двоюродный брат Бормотова Прокофия Борисова [1]
06 | Бормотова Ульяна Максимова: 27 / 40 | крестьянка - жена Бормотова Михаила Андреева [5]
07 | Бормотова Анна Андреева: 39 / 52 | крестьянка - сестра Бормотова Михаила Андреева [5]
08 | Бормотов Михаил Прокофьев: 21 / 34 | крестьянин - сын Бормотова Прокофия Борисова [1]
09 | Бормотова Матрена Григорьева: 18 / 31 | крестьянка - жена Бормотова Михаила Прокофьева [8]
10 | Бормотова Авдотья Калинова: 14 / - | крестьянка - дочь Бормотова Калины Борисова [3]
11 | Бормотова Анна Михайлова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Бормотова Михаила Андреева [5]
12 | Бормотова Авдотья Андреева: 5 / 18 | крестьянка - приемная дочь Бормотова Михаила Андреева [5]
13 | Бормотов Терентий Михайлов: 1 / 14 | крестьянин - сын Бормотова Михаила Прокофьева [8]
14 | Бормотова Анна Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бормотова Михаила Прокофьева [8]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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