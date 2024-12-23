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Бормотов Прокофий Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бормотов Прокофий Борисов
Пол
муж
Номер записи
1913
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
173
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1793
Год рождения вычисленный
1734
Год смерти
1793
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 173
01 | Бормотов Прокофий Борисов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Агафья Кузьмина: 45 / - | крестьянка - жена Бормотова Прокофия Борисова [1]
03 | Бормотов Калина Борисов: 46 / 59 | крестьянин - брат Бормотова Прокофия Борисова [1]
04 | Бормотова Матрена Кузьмина: 43 / 56 | крестьянка - жена Бормотова Калины Борисова [3]
05 | Бормотов Михаил Андреев: 38 / - | крестьянин - двоюродный брат Бормотова Прокофия Борисова [1]
06 | Бормотова Ульяна Максимова: 27 / 40 | крестьянка - жена Бормотова Михаила Андреева [5]
07 | Бормотова Анна Андреева: 39 / 52 | крестьянка - сестра Бормотова Михаила Андреева [5]
08 | Бормотов Михаил Прокофьев: 21 / 34 | крестьянин - сын Бормотова Прокофия Борисова [1]
09 | Бормотова Матрена Григорьева: 18 / 31 | крестьянка - жена Бормотова Михаила Прокофьева [8]
10 | Бормотова Авдотья Калинова: 14 / - | крестьянка - дочь Бормотова Калины Борисова [3]
11 | Бормотова Анна Михайлова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Бормотова Михаила Андреева [5]
12 | Бормотова Авдотья Андреева: 5 / 18 | крестьянка - приемная дочь Бормотова Михаила Андреева [5]
13 | Бормотов Терентий Михайлов: 1 / 14 | крестьянин - сын Бормотова Михаила Прокофьева [8]
14 | Бормотова Анна Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бормотова Михаила Прокофьева [8]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1782 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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