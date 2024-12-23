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Мухин Еким Ермолаев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухин Еким Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
1908
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 171
01 | Мухин Ермолай Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Мухина Елена Васильева: 46 / - | крестьянка - жена Мухина Ермолая Михайлова [1]
03 | Мухин Антон Еремеев: 31 / - | крестьянин - племянник Мухина Ермолая Михайлова [1]
04 | Мухин Еким Ермолаев: 19 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
05 | Мухина Дарья Никифорова: 25 / - | крестьянка - жена Мухина Екима Ермолаева [4]
06 | Мухин Иван Ермолаев: 12 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
07 | Мухина Дарья Ермолаева: 16 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Михайлова [1]
Комментарий наборщика
В РС 1782 г. по с. Новый Усад записан без фамилии; в РС 1795 г. по д. Хватовка (ЦАНО ф.60 оп.2 д.9 л.146об) записан под фамилией Мухин.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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