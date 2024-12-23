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Мухина Елена Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухина Елена Васильева
Пол
жен
Номер записи
1906
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мухина Ермолая Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
46
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1736
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 171
01 | Мухин Ермолай Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Мухина Елена Васильева: 46 / - | крестьянка - жена Мухина Ермолая Михайлова [1]
03 | Мухин Антон Еремеев: 31 / - | крестьянин - племянник Мухина Ермолая Михайлова [1]
04 | Мухин Еким Ермолаев: 19 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
05 | Мухина Дарья Никифорова: 25 / - | крестьянка - жена Мухина Екима Ермолаева [4]
06 | Мухин Иван Ермолаев: 12 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
07 | Мухина Дарья Ермолаева: 16 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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