Мухина Елена Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мухина Елена Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1906
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 171
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Мухина Ермолая Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1736
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 171
01 | Мухин Ермолай Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Мухина Елена Васильева: 46 / - | крестьянка - жена Мухина Ермолая Михайлова [1]
03 | Мухин Антон Еремеев: 31 / - | крестьянин - племянник Мухина Ермолая Михайлова [1]
04 | Мухин Еким Ермолаев: 19 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
05 | Мухина Дарья Никифорова: 25 / - | крестьянка - жена Мухина Екима Ермолаева [4]
06 | Мухин Иван Ермолаев: 12 / - | крестьянин - сын Мухина Ермолая Михайлова [1]
07 | Мухина Дарья Ермолаева: 16 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Михайлова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.