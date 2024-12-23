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Первов Петр Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Первов Петр Степанов
Пол
муж
Номер записи
1897
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Первова Степана Захарова [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 170
02 | Первова Авдотья Михайлова: 49 / - | крестьянка - жена Первова Степана Захарова [1]
03 | Первов Андрей Степанов: 28 / 41 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
04 | Первова Авдотья Степанова: 29 / - | крестьянка - жена Первова Андрея Степанова [3]
05 | Первова Авдотья Китаева: - / 33 | крестьянка - жена Первова Андрея Степанова [3]
06 | Первов Петр Степанов: 23 / 36 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
07 | Первова Анна Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Первова Петра Степанова [6]
08 | Первов Иван Степанов: 18 / 31 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
09 | Первова Матрена Степанова: 18 / 31 | крестьянка - жена Первова Ивана Степанова [8]
10 | Первова Авдотья Степанова: 12 / - | крестьянка - дочь Первова Степана Захарова [1]
11 | Первова Пелагея Степанова: 9 / - | крестьянка - дочь Первова Степана Захарова [1]
12 | Первова Авдотья Андреева: - / 2 | крестьянка - дочь Первова Андрея Степанова [3]
13 | Первова Мария Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Первова Ивана Степанова [8]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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