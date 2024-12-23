Первов Петр Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Первов Петр Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1897
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 170
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Первова Степана Захарова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 839
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 170
02 | Первова Авдотья Михайлова: 49 / - | крестьянка - жена Первова Степана Захарова [1]
03 | Первов Андрей Степанов: 28 / 41 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
04 | Первова Авдотья Степанова: 29 / - | крестьянка - жена Первова Андрея Степанова [3]
05 | Первова Авдотья Китаева: - / 33 | крестьянка - жена Первова Андрея Степанова [3]
06 | Первов Петр Степанов: 23 / 36 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
07 | Первова Анна Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Первова Петра Степанова [6]
08 | Первов Иван Степанов: 18 / 31 | крестьянин - сын Первова Степана Захарова [1]
09 | Первова Матрена Степанова: 18 / 31 | крестьянка - жена Первова Ивана Степанова [8]
10 | Первова Авдотья Степанова: 12 / - | крестьянка - дочь Первова Степана Захарова [1]
11 | Первова Пелагея Степанова: 9 / - | крестьянка - дочь Первова Степана Захарова [1]
12 | Первова Авдотья Андреева: - / 2 | крестьянка - дочь Первова Андрея Степанова [3]
13 | Первова Мария Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Первова Ивана Степанова [8]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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