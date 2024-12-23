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Наумов Артемий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Наумов Артемий Федоров
Пол
муж
Номер записи
1891
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1735
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 168
01 | Наумов Артемий Федоров: 47 / 60 | крестьянин - глава
Комментарий наборщика
Скорее всего, родственник двору №167, поскольку написан среди его жителей; в то же время, родственная связь до 1745 года с кем-либо из двора №167 не прослеживается. Требуется уточнение.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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