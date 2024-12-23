Терин Андрей Дмитриев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Терин Андрей Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1886
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 167
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Терина Дмитрия Емельянова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 167
01 | Терин Дмитрий Емельянов: 25 / 38 | крестьянин - глава
02 | Терина Матрена Трофимова: 37 / 50 | крестьянка - жена Терина Дмитрия Емельянова [1]
03 | Терин Герасим Емельянов: 22 / 35 | крестьянин - брат Терина Дмитрия Емельянова [1]
04 | Терина Агафья Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Терина Герасима Емельянова [3]
05 | Терина Акулина Емельянова: 26 / - | крестьянка - сестра Терина Дмитрия Емельянова [1]
06 | Терин Андрей Дмитриев: 9 / 22 | крестьянин - сын Терина Дмитрия Емельянова [1]
07 | Терина Ульяна Алексеева: - / 23 | крестьянка - жена Терина Андрея Дмитриева [6]
08 | Терина Агафья Дмитриева: 13 / 20 | крестьянка - дочь Терина Дмитрия Емельянова [1]
09 | Терин Петр Дмитриев: - / 10 | крестьянин - сын Терина Дмитрия Емельянова [1]
10 | Терин Иван Герасимов: - / 10 | крестьянин - сын Терина Герасима Емельянова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.