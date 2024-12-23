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Терина Матрена Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Терина Матрена Трофимова
Пол
жен
Номер записи
1882
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
167
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Терина Дмитрия Емельянова [1]
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 167
01 | Терин Дмитрий Емельянов: 25 / 38 | крестьянин - глава
02 | Терина Матрена Трофимова: 37 / 50 | крестьянка - жена Терина Дмитрия Емельянова [1]
03 | Терин Герасим Емельянов: 22 / 35 | крестьянин - брат Терина Дмитрия Емельянова [1]
04 | Терина Агафья Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Терина Герасима Емельянова [3]
05 | Терина Акулина Емельянова: 26 / - | крестьянка - сестра Терина Дмитрия Емельянова [1]
06 | Терин Андрей Дмитриев: 9 / 22 | крестьянин - сын Терина Дмитрия Емельянова [1]
07 | Терина Ульяна Алексеева: - / 23 | крестьянка - жена Терина Андрея Дмитриева [6]
08 | Терина Агафья Дмитриева: 13 / 20 | крестьянка - дочь Терина Дмитрия Емельянова [1]
09 | Терин Петр Дмитриев: - / 10 | крестьянин - сын Терина Дмитрия Емельянова [1]
10 | Терин Иван Герасимов: - / 10 | крестьянин - сын Терина Герасима Емельянова [3]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1782 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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