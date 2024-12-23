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Болтинова Агафья Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болтинова Агафья Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
1880
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
166
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 166
01 | Болтинов Дмитрий Григорьев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Болтинова Матрена Иванова: 23 / 36 | крестьянка - жена Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
03 | Болтинов Степан Григорьев: 29 / - | крестьянин - брат Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
04 | Болтинова Агафья Дмитриева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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